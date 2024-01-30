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​200 жителей Сургута приняли участие в открытии Года семьи в Югре

В Сургутской филармонии прошло торжественное открытие Года семьи

​200 жителей Сургута приняли участие в открытии Года семьи в Югре
Фото: Рамиль Нуриев

В пятницу, 26 января, в Сургутской филармонии торжественно открыли Год семьи, объявленный указом Президента России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие более 200 местных жителей. По видеосвязи их поприветствовала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Мы приняли решение о проведении Года народного сплочения в Югре, и в данном случае именно семья создает условия для каждого ребенка, семья – это и есть камень сплоченности», – отметила глава округа.

Сургутская филармония представила 15 тематических локаций. Горожане смогли вступить в семейный интеллектуальный поединок за шахматной доской, полистать книги, вместе расписать матрешку и даже пройти кардиоскрининг, получив консультацию специалиста из кардиоцентра. Театр актера и куклы «Петрушка» представил участникам творческий подарок – спектакль «Земляника под снегом».

В честь открытия Года семьи 26-27 января в Сургуте муниципальные учреждения провели около 20 мероприятий. Это мастер-классы, спектакли, выставки, игровые программы и встречи, которые жители города могли посетить бесплатно всей семьей. В их числе фестиваль «Моя СЕМЬЯ» в дошкольных учреждениях, соревнования Чемпионата России по водному поло (встреча команд «Югра» и «Кинеф-Сургутнефтегаз») в СК «Олимп». В формате онлайн презентовали викторину «Что вы знаете о трех ратных полях России».

«Этим Год семьи в Сургуте не ограничится, − подчеркнул директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов, − Уже на сегодня в программе его проведения свыше 30 активностей, которые распределены в течение всего 2024 года. И этот перечень пополняется».

Также сургутяне могут принять участие в большом семейном проекте «Всей семьей». Раз в неделю до конца марта участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», которые нужно выполнять всей семьей. Например, на этой неделе участникам необходимо покататься всей семьей на горках. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети с хештегом #всейсемьей.

Подробнее узнать о проекте «Всей семьей» можно на официальном сайте: всейсемьей.рф.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 102, комментариев: 0
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