Прокуратура заставила очистить крыши детсадов в Сургуте

Прокуратура Сургута установила, что в трех детсадах не чистили от снега крыши и территорию вокруг зданий. После проверки ведомства учреждения привели в порядок. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

«По данному факту прокурор города внес в адрес руководителей детских садов представления с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности. После принятия мер прокурорского реагирования крыши зданий, а также территории детские садов очищены от снега», − сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напоминаем, в ХМАО в первые дни предстоящей рабочей недели прогнозируют мороз и небольшой снег.