Хоккейный клуб «Югра» сразится с красноярским «Соколом» в Сургуте

В Сургуте накануне, 27 января, стартовал чемпионат OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги – Кубок Шелкового пути. На арене Ледового дворца спорта сразились игроки хоккейных клубов «Югра» и «Норильск».

«Хозяева площадки открыли счет в первом периоде. К завершению основного времени матча подошли со счетом 4:4. В овертайме удача была на стороне "Норильска" – 4:5 в его пользу», - написал глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Следующий матч югорская команда проведет сегодня, 29 января, с красноярским «Соколом», который накануне со счетом 2:4 обыграл лидера регулярного чемпионата «Рубин» в Тюмени.