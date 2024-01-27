В Сургуте нашли автора телеграм-канал, рассказывающего о терактах в школах

В Сургуте силовики установили автора телеграм-канал, распространяющего угрозы о массовых убийствах в школах. Им оказался 13-летний подросток, сообщили в городском управлении по вопросам общественной безопасности.

«Правоохранительными органами установлен создатель телеграм-канала, на котором были размещены ложные сообщения о намерении совершить нападения на школы города. Им оказался 13-летний житель Сургута [...] подросток „заразился“ идеями террористического характера в сети Интернет», - говорится в сообщении.

Силовики возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Максимальное наказание по ней - штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка.

Ранее в школах Сургута ввели дополнительные меры безопасности. Поводом стало распространение в телеграм-каналах информации о массовых убийства учеников в образовательных организациях. В мэрии города назвали распространение подобного рода информации видом «террористического мошенничества» и заверили, что учебный процесс в школах не нарушен.