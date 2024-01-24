Глава Сургута рассказал о продолжении транспортной реформы в 2024 году

В 2024 году в Сургуте в рамках транспортной реформы будет продолжаться работа над комфортным расписанием автобусов. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов во время отчета о работе за 2023 год.

«Отдельно хочу поговорить о транспортной реформе. Это одна из наиболее обсуждаемых тем. Моя основная мысль, которую я хотел бы донести: транспортная система должна меняться вместе с городом. Сургут кардинально изменился за 20 лет. Мы продолжаем работать с максимально открытым диалогом с местными жителями. Рассматриваем предложения сургутян. Работа по транспортной реформе будет продолжаться. В этом году необходимо стабилизировать расписание автобусов и адаптировать с учетом новых микрорайонов», − сообщил мэр.

Он также подчеркнул, что за 2023 год в организацию СПОПАТ поступило 4 225 обращений от горожан.

В день сургутяне совершают 70 тысяч поездок на общественном транспорте. За 2023 год пассажиропоток увеличился на два миллиона человек.