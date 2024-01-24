Андрей Филатов отчитался о работе за 2023 год в Думе Сургута

Сегодня, 24 января, Глава Сургута Андрей Филатов выступил с отчетом о результатах своей работы и деятельности администрации за 2023 год в Думе города. В частности, мэр рассказал об изменениях в демографии, экономике, рынке труда и дорожной кампании, а также отметил улучшение жилищных условий. Деятельность Главы города была оценена на основе 82 показателей, а результаты работы администрации рассмотрели по 140 параметрам.

«Что особенно хочется выделить, город досрочно завершает программу по сносу ветхого и аварийного жилья. 2024 год может стать историческим − в городе больше не будет таких жилых зданий. Это большой подарок жителям Сургута к 430-летию города. Историческим 2024 год станет и в плане комплексного развития территории: планируется строительство первого в Югре дома, который появится благодаря механизму КРТ», − подчеркнул председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Во время выступления Главы стало известно, что население города выросло на 5,5 процента − почти до 420 тысяч человек. Кроме того, среднедушевой доход населения вырос на шесть процентов, то есть до 71 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, Андрей Филатов выделил в своем докладе реализацию крупных инвестиционных проектов − строительство НТЦ и второго моста через Обь.

«Хотелось бы отметить положительную совместную работу Думы Сургута и администрации. Одним из значимых моментов стало получение федеральной субсидии на капитальный ремонт школы №8. Не могу не отметить огромную проделанную работу по изменению генерального плана, а также по утверждению проекта стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. По итогам встреч с жителями Сургута могу сказать, что они рады воплощению крупных инвестиционных проектов, например, строительству моста через Обь и НТЦ», − сообщил депутат Михаил Гринченко.