Глава Сургута рассказал, что в городе увеличили объем промывки сетей для решения проблемы с грязной водой

Глава Сургута Андрей Филатов высказался по поводу грязной воды из-под крана. Он отметил, что администрация решает эту проблему и пытается выработать системное решение. Об этом стало известно в ходе отчета мэра за 2023 год.

«Для решения проблемы с некачественной водой мы увеличили объем промывки сетей. Да, есть у нас такая проблема: эпизодами, локально. Но мы причину знаем. Не всегда соблюдены гидравлические правила и, конечно, такая инфраструктура требует правильного содержания и переоснащения. Сегодня идет экспертная оценка необходимых мероприятий, чтобы выработать системное решение вопроса», − подчеркнул глава города в своем выступлении.

В Сургуте за 2021 год промыли 18 км сетей водоснабжения, в 2022 − 20 км, в 2023 − 28 км.

Напоминаем, ранее Андрей Филатов предложил вынести на публичное обсуждение вопрос о химической очистке воды.