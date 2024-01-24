Сургутянам напомнили об изменении маршрутной сети в апреле

В Сургуте с 1 апреля 2024 года изменятся маршруты автобусов № 10, 36 и 99. Об этом местным жителям напомнили в пресс-службе администрации.

«В схему движения маршрута №10 будет добавлен участок автодороги по ул. Энергетиков и Гагарина. Интервалы движения должны сократиться за счёт выхода на маршрут еще двух автобусов: в рабочие дни до 20 минут, в выходные – до 36 минут, – говорится в сообщении. – Маршрут №36 также удлинится: будут добавлены участки автодорог по пр-кт Мира, ул. Островского, пр-кт Ленина и ул. Кукуевицкого. Изменения позволят добираться с пр. Мира в НГДУ. Дополнительный автобус увеличит количество рейсов на маршруте».

Еще три автобуса появятся на 99 маршруте. Это поможет сократить время ожидания между автобусами в рабочие дни до 26 минут, в выходные – до 40 мин.

От «м-на Москва» маршрут продлят до улицы 30 лет Победы, а после остановки «Медучилище» на проспекте Комсомольском автобус развернется для проезда в обратную сторону до «Москвы», затем до «ТЦ Славянский» и далее по маршруту.