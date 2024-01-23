Мэрия Сургута рассказала о новом виде террористического мошенничества

Жителей Сургута предупредили о новом виде мошенничества. Так, преступники создают фейковые телеграм-каналы с радикальной идеей совершения массового убийства в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе администрации города.

«При установлении таких чатов, просьба незамедлительно передавать информацию в УМВД России по городу Сургуту. Также разъясняем, что субкультурное течение о намерении и призывах совершать террористические акты в образовательных учреждениях не что иное, как Колумбайн – террористическое движение, запрещенное в Российской Федерации», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее школы Нижневартовска эвакуировали из-за сообщений о взрывном устройстве.