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​Диплом директора «Сургутской строительной лаборатории» оказался поддельным

На директора «Сургутской строительной лаборатории» завели дело из-за поддельного диплома

​Диплом директора «Сургутской строительной лаборатории» оказался поддельным
Фото: ru.freepik.com

Директор ООО «Сургутская строительная лаборатория» стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо подложного диплома. По данным прокуратуры ХМАО, мужчина использовал поддельный диплом о высшем образовании для того, чтобы его включили в реестр специалистов в области строительства.

«Установлено, что директор ООО «Сургутская строительная лаборатория» в целях включения его в реестр специалистов в области строительства предъявил нотариусу для заверения диплом о высшем профессиональном образовании. В дальнейшем он подал заявление в саморегулируемую организацию вместе с заверенной копией диплома. На основании данных документов он был включен в указанный реестр», - говорится в сообщении.

Проверка показала, что указанное высшее учебное заведение не выдавало предъявленный диплом, обучение по специальности директор не проходил.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 143, комментариев: 0
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