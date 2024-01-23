Съемочная группа из Сургута пострадала от нападения неизвестного мужчины

На съемочную группу телеканала «СургутИнформТВ» напал разъяренный мужчина. Автомобилист преградил путь журналисту, оператору и водителю на кольце проспекта Ленина.

«У нас был выезд на съемку. От кольца на Ленина нам начал сигналить мужчина. На развязке с Дзержинского он нас подрезал, выбежал из машины, стал бить нашу машину. Я начала снимать, после чего он ударил по стеклу и уехал. На капоте осталась вмятина», − рассказал корреспондент «СургутИнформТВ».

Водитель уже обратился в полицию и зафиксировал повреждение автомобиля. Между тем, в соцсетях сургутяне предполагают, что нападавший − автоподставщик. Это мошенники, которые провоцируют ДТП для вымогательства денег.