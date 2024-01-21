В России продолжается большой семейный проект «Всей семьей»

Жителей Сургута приглашают принять участие в проекте «Всей семьёй». Проект приурочен к объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи. Инициатором выступила общественная организация «Я помогаю детям».

Суть проекта проста. Еженедельно участники в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьёй.

Задание этой недели – «Всей семьей смотрим кино». Участникам необходимо сходить в кинотеатр или посмотреть фильм, где им удобно. Затем в социальные сети ВКонтакте или Одноклассники нужно выложить фотографию с хештегом #всейсемьей, где будет видно, как семья выполнила задание.

Страница участника не должна быть скрыта настройками приватности или закрыта. Выполненные задания должны быть доступны для просмотра всем пользователям социальной сети.

Ежемесячно организаторы будут подводить промежуточные результаты и награждать победителей. Для этого необходимо выполнить минимум одно задание текущего месяца.

В конце марта на финальной церемонии призы вручат самым активным семьям России. Организаторы разыграют 100 семейных туров по живописным уголкам нашей страны и другие подарки. Отметим, участники вправе выполнять задания предыдущих периодов до 29 марта. При условии выполнения всех 15 заданий, семья попадет в финал конкурса и получит возможность выиграть главный приз – путешествие.

Подробную информацию о проекте «Всей семьёй» и зарегистрироваться можно на официальном сайте: https://всейсемьей.рф