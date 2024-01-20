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​Сургутский театр отправится «Вперед, в 90-е»

Проект нового спектакля, посвященного 90-м годам, прорабатывают в СМДТ

​Сургутский театр отправится «Вперед, в 90-е»
Фото: vk.com/surgutteatr

Новый спектакль-концерт Сургутского театра отправит зрителя «Вперед, в 90-е»: как сообщила пресс-служба театра, презентация проекта прошла еще до Нового года.

Ставить спектакль будет режиссер Мурат Шыхшабеков, автором пьесы, которая ляжет в основу постановки, стал заместитель директора театра Андрей Кулешов.

«Наша страна прожила 90-е, успела их переосмыслить, художественно проанализировать. И несколько лет назад 90-е вновь ворвались в наше культурное пространство со своей эстетикой, музыкой, модой. Мы с Муратом придумали сделать спектакль про 90-е, но решили взглянуть на это время с необычного ракурса, — говорит автор. — Наш герой — это молодой, бесшабашный парень романтического склада характера, который из 2024 года внезапно попадает в 90-е. Там его ждут любимая музыка, джинсы-варёнки, бандиты, встреча с культовыми героями и, конечно, первая любовь. Для нас это, в первую очередь, удивительная история путешествия героя в поисках себя».

Сейчас актеры начинают репетировать — премьеру обещают уже 7 марта.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 58, комментариев: 0
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