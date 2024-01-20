В Сургуте пройдет онлайн-акция памяти блокады

Сургут отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина проведет онлайн-акцию «Голоса Сургута. Памяти блокады». Участники должны записать видеоролик от двух до пяти минут, на котором с выражением прочитать текст, посвященный истории блокады Ленинграда. Далее требуется опубликовать ролик у себя на странице «ВКонтакте» хэштегами: #900_strok_pamyati или #blokada-80_surgut.

Технический момент: в начале ролика обязательно назвать автора и название текста.

Акция будет длится с 23 января по 1 февраля.

Если остались вопросы, их можно задать по телефону 8 (3462) 28-56-93.