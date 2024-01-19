Сургутские автобусы обновят на четверть

Сургут закупил автобусы для обновления автопарка компании «СПОПАТ». Они поступят на баланс предприятия до начала весны. Планируется, что часть транспорта будет на газовом топливе. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции.

«Мы заключили договор лизинга на поставку 30 автобусов. Уже в конце февраля мы их получим. Дополнительно через бюджетные инвестиции нам выделены денежные средства еще на 10 автобусов – мы рассматриваем возможность приобретения моделей на газомоторном топливе», – рассказал директор АО «СПОПАТ» Кирилл Киселев.

Отмечается, что перед покупкой таких автобусов эксперт должен дать оценку гаражным боксам и имеющемуся оборудованию для безопасной эксплуатации транспортных средств. Свой выбор в пользу автобусов на газовом топливе в «СПОПАТ» обосновали такими характеристиками транспорта, как экологичность, экономичность, сниженный уровень шума при эксплуатации.

Ранее в «СПОПАТ» отмечали, что сегодня в автопарке числится 101 машина, но половина имеет уровень износа до 70%. Часть автобусов могут списать уже в этом году. Средний фактический срок эксплуатации одного автобуса может составлять до 12-13 лет.

«На сегодняшний день на балансе предприятия – это автобусы, которые завершили срок амортизации. Им достаточно много лет. В том числе, мы видим, что чем старше техника – тем чаще она ломается. Безусловно, требуется обновление автобусного парка. Новая техника позволит обновить автопарк на четверть», – подчеркнул Кирилл Киселев.

Напомним, что в Сургуте значительно возросло количество пассажироперевозок. Например, в октябре 2023 их было почти на 18,3% больше по отношению к тому же периоду 2022 года, в ноябре – почти на 20%, в декабре – на 12,7%.