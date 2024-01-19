Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

20 января

Музыкальная программа «Любимые песни прошлых лет»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В «Порту» прозвучат всеми любимые популярные музыкальные произведения второй половины XX века в исполнении студентов Сургутского музыкального колледжа специальности «Музыкальное искусство эстрады» и солистов студии Елены Коваль.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. 0+

Литературная встреча «Некрасивая елка»

Место проведения: Кафе «Батавия», проспект Ленина, 59. Время: 16:00.

В уютной обстановке за чашечкой кофе сургутяне смогут обсудить произведение советского писателя и драматурга Евгения Андреевича Пермяка «Некрасивая Елка».

Телефон для записи: +7 (3462) 34-44-76. Вход свободный. 12+

Концерт памяти в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

20 июля прошлого года ушел из жизни Рамзес Сикорский − журналист, организатор и ведущий практически всех значимых сургутских рок-фестивалей и независимых площадок. В канун дня рождения Романа в Невесомости выступят музыканты - его друзья: Duke из легендарной группы «Bro Sound», Дмитрий Мотора, Кристина Весна, Torio, Tokarev и другие.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход свободный. 18+

21 января

Мастер-класс «Зимняя сказка»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 3 этаж. Время: 14:00.

В воскресенье сургутяне могут посвятить свободное время творчеству. Для детей и взрослых организовали мастер-класс «Зимняя сказка», на котором каждый создаст декоративную композицию гуашью.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена: от 300 рублей. 8+

Лазерное представление

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, фасад Дома ремесел. Время: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Лазерная история иллюстрирует тему основания и становления города Сургута и посвящена 430-летию любимого города. Виртуальный ряд программы сопровождается музыкальными фрагментами из выдающихся произведений русской и советской классики. Продолжительность проекции − семь минут.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Цена: детский билет − 50 рублей, взрослый билет – 100 рублей, посещение льготным категориям граждан – бесплатно. 0+

Концертная программа для детей «Рисуем музыку. Зима»

Место проведения: Сургутская филармония, Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 10:00 и 12:00.

Из цикла «Времена года» уже нарисованы красками фантастические города и их герои, мы познакомились с четырьмя сестрами и нарисовали одну из них - Весну, были очарованы осенью, ее фантастическими красками и волшебством. Пришла пора нарисовать Зиму. Необычный концерт-игра пройдет в Хрустальном зале филармонии.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+