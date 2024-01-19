Следующий из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Перми из-за буйного пассажира

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=yRUjgdTAuKpJ+zVavyH9zPOCmkHQx4e4GEmb6sWeJG1NXkBXZ2y0QxxPHO/UEoH8fA9sp1d+yQanPSUINJfF2lYVH/lzwMv3qTpXcNVTO887i8vFv+OKNr86PvkpuQO7qZgD+o6hSULsOnAse1DWHREimCcTyJVmP/BLljDJBBGsxPP4XhU1NQ95qK4YjBrX"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=yRUjgdTAuKpJ+zVavyH9zPOCmkHQx4e4GEmb6sWeJG1NXkBXZ2y0QxxPHO/UEoH8fA9sp1d+yQanPSUINJfF2lYVH/lzwMv3qTpXcNVTO887i8vFv+OKNr86PvkpuQO7qZgD+o6hSULsOnAse1DWHREimCcTyJVmP/BLljDJBBGsxPP4XhU1NQ95qK4YjBrX"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=9QJhk0YEL2wRfXB9UHusRXwn5UCa70wVRhD1Nlt/LFr2CfJpn9Kgn5cvaMsFnaRMu/c7Gasc/XOGunXMfl4MzQbr/z6rJMCP08KBjZGYykTIPzKG7EeNFZDg5TGsXKwkOL4thv/ydtIU7vqm1VdZRgfGwayqojdCqM1QBxABOr4uTemk6Gh5vmz3gIDN5kAX"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=9QJhk0YEL2wRfXB9UHusRXwn5UCa70wVRhD1Nlt/LFr2CfJpn9Kgn5cvaMsFnaRMu/c7Gasc/XOGunXMfl4MzQbr/z6rJMCP08KBjZGYykTIPzKG7EeNFZDg5TGsXKwkOL4thv/ydtIU7vqm1VdZRgfGwayqojdCqM1QBxABOr4uTemk6Gh5vmz3gIDN5kAX"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=yRUjgdTAuKpJ+zVavyH9zPOCmkHQx4e4GEmb6sWeJG1NXkBXZ2y0QxxPHO/UEoH8fA9sp1d+yQanPSUINJfF2lYVH/lzwMv3qTpXcNVTO887i8vFv+OKNr86PvkpuQO7qZgD+o6hSULsOnAse1DWHREimCcTyJVmP/BLljDJBBGsxPP4XhU1NQ95qK4YjBrX"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=yRUjgdTAuKpJ+zVavyH9zPOCmkHQx4e4GEmb6sWeJG1NXkBXZ2y0QxxPHO/UEoH8fA9sp1d+yQanPSUINJfF2lYVH/lzwMv3qTpXcNVTO887i8vFv+OKNr86PvkpuQO7qZgD+o6hSULsOnAse1DWHREimCcTyJVmP/BLljDJBBGsxPP4XhU1NQ95qK4YjBrX"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=9QJhk0YEL2wRfXB9UHusRXwn5UCa70wVRhD1Nlt/LFr2CfJpn9Kgn5cvaMsFnaRMu/c7Gasc/XOGunXMfl4MzQbr/z6rJMCP08KBjZGYykTIPzKG7EeNFZDg5TGsXKwkOL4thv/ydtIU7vqm1VdZRgfGwayqojdCqM1QBxABOr4uTemk6Gh5vmz3gIDN5kAX"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=9QJhk0YEL2wRfXB9UHusRXwn5UCa70wVRhD1Nlt/LFr2CfJpn9Kgn5cvaMsFnaRMu/c7Gasc/XOGunXMfl4MzQbr/z6rJMCP08KBjZGYykTIPzKG7EeNFZDg5TGsXKwkOL4thv/ydtIU7vqm1VdZRgfGwayqojdCqM1QBxABOr4uTemk6Gh5vmz3gIDN5kAX"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,6610   EUR  96,5882  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Самолет из Сургута экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту

Следующий из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Перми из-за буйного пассажира

​Самолет из Сургута экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту
Фото: ru.freepik.com

Следующий из Сургута в Москву самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за буйного пассажира. 41-летний мужчина вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России (МСУТ СКР).

Инцидент произошел 18 января на борту самолета авиакомпании Utair. «Командир воздушного судна принял решение совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Тот грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу», - рассказали в ведомстве.

Самолет приземлился в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино. Посадка прошла в штатном режиме. Агрессивного пассажира направили на медицинское освидетельствование. Сейчас следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:14, просмотров: 41, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В первой половине января жители Югры отправили 1 241 жалобу на качество уборки снега 664
  2. ​В крупных городах ХМАО «заминировали» торговые центры 651
  3. В отдаленном поселении Сургутского района открыли новую амбулаторию 619
  4. ​Замдиректора спортшколы из ХМАО остался без работы из-за диплома 602
  5. В Югре семья ребенка, упавшего в яму с горячей водой, получит компенсацию 574
  6. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 72% в ХМАО 562
  7. ​Что ждет школьников на ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году 532
  8. ​АО «Транснефть – Сибирь» в 2023 году модернизировало и ввело в эксплуатацию 195 объектов 517
  9. В Сургуте изменили три существующих автобусных маршрута 378
  10. ​Водитель-новичок учинил единственное за сутки ДТП в ХМАО 238
  1. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 3391
  2. «Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК 2223
  3. В Сургуте на Ленина произошел разлив холодной воды 2064
  4. ​Молодоженов Сургута ждут на массовой свадьбе в июле 1854
  5. ​Кубанский сельский клуб попал в секс-скандал 1743
  6. ​На следующей неделе в Сургуте станет теплее 1655
  7. ​Спасти Ваню 1573
  8. Сотрудники похоронного бюро в Сургуте волочили труп по двору жилищного комплекса 1537
  9. В ДТП на трассе «Сургут - Нижневартовск» скончалась женщина 1536
  10. В Сургуте назначили нового директора департамента архитектуры и градостроительства 1457
  1. ​Преступление против страны 11923
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 9141
  3. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 4058
  4. ​Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой появится в Нижневартовске 3919
  5. Спящего пассажира самолета приняли за мертвеца, но после посадки в Сургуте он очнулся 3857
  6. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 3694
  7. ​Сургуту нужны старожилы 3686
  8. ​Премиальные клиенты Сбера получат больше привилегий 3450
  9. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 3433
  10. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 3391

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика