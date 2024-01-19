В Сургуте продолжают реконструировать автобусные маршруты

На первом в 2024 году заседании комиссии по рассмотрению и внесению изменений в маршрутную сеть города было принято решение об изменении трех маршрутов автобусов - №№ 10, 36 и 99. По-новому они начнут ходить с 1 апреля 2024 года. Кроме того, с 14 марта действующая сеть общественного транспорта пополнится тремя новыми маршрутами: №№ 28, 28А и 29.

Маршрутную сеть Сургута продолжают совершенствовать с учетом мнений жителей. По данным председателя комиссии, заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анны Коршуновой, с 20 мая 2023 года, когда была начата работа новой транспортной сети, Администрация зафиксировала 4,4 тысячи сообщений посредством соцсетей от 2 тысяч горожан. Еще 11 тысяч звонков поступило в центр приёма обращений граждан.

Более 12% сообщений касалось внесений изменений в маршруты №10, 36 и 99 с пожеланиями увеличить число автобусов на линии, уменьшить интервал движения и изменить саму схему. Реализовать эти предложения в 2023 году не удалось в связи с ограниченностью средств. В новом году, с появлением финансирования, изменения будут произведены. Уже с 1 апреля указанные маршруты пойдут по новым схемам. На заседании комиссии присутствовавшие – представители Администрации, Думы города, общественности и горожане – практически все высказались «за».

Так, в схему движения маршрута №10 будет добавлен участок автодороги по ул. Энергетиков и Гагарина. Протяжённость пути при этом увеличится до 28 км. Интервалы движения при этом должны сократиться за счет выхода на маршрут ещё 2 автобусов: в рабочие дни до 20 мин., в выходные – до 36 минут.

Маршрут №36 «пос. Снежный – ЖД вокзал – Больничный комплекс» также удлинится: будут добавлены участки автодорог по пр-кт Мира, ул. Островского, пр-кт Ленина и ул. Кукуевицкого. Изменения позволят добираться с пр. Мира в НГДУ, соединить общественным транспортным сообщением пр-кт Мира с пр-ктом Ленина и включить в маршрутную сеть ул. Кукуевицкого. Дополнительный автобус увеличит количество рейсов на маршруте.

На 99-й маршрут поступало много жалоб из-за длительного интервала движения. Здесь на линию выведут дополнительно ещё три автобуса, чтобы сократить время ожидания между автобусами в рабочие дни до 26 мин, в выходные – до 40 мин. Схема движения тоже претерпит изменения. От «м-на Москва» маршрут продлят до ул. 30 лет Победы, а после остановки «Медучилище» на пр-кте Комсомольском автобус развернётся для проезда в обратную сторону до «Москвы», затем до «ТЦ Славянский» и далее по маршруту.

В ходе обсуждения изменений Анна Коршунова поделилась двумя важными новостями – предстоящим обновлением автопарка СПОПАТ (в феврале перевозчик ждёт прибытия 30 новых автобусов) и тремя новыми маршрутами, которые планируется запустить 14 марта.

Это № 28, он будет следовать по маршруту «ДК Строитель - УВД - 32 мкрн - Захарова - ТЦ Росич - Рыбокомбинат - Всё для дома - Пойма-5 - Дом Советов - Дзержинского - Аврора - Чехова - Мира - ДК Строитель».

Маршрут № 28А включит остановки: ДК Строитель - пр-т Мира - Лермонтова - Чехова - Дзержинского - Горвоенкомат - Пойма-5 - КСК Геолог - Рыбокомбинат - м-н Москва - Захарова - Вершина - Профколледж - ДК Строитель.

И маршрут № 29, который будет курсировать по схеме «42-мкрн - БК - Изумруд - Аврора - Строитель - УСЗН - 32 мкрн».

Вопросы по другим маршрутам, поступившие на заседании от граждан, занесли в протокол для дальнейшей работы.

Комментируя общую эффективность новой общественной транспортной сети, Анна Коршунова отметила, что в Сургуте значительно возросло количество пассажироперевозок. Например, в октябре 2023-го их было почти на 18,3% больше по отношению к тому же периоду 2022 года, в ноябре – почти на 20%, в декабре – на 12,7%. «При этом пересадочным тарифом воспользовались около 517 тысяч человек. В общей сложности пассажиры сэкономили более 15,5 млн рублей», - сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства.