Автомобилист врезался в грейдер ​на трассе «Сургут – Салехард»

На трассе «Сургут – Салехард» ночью произошло ДТП со снегоуборочной техникой. Погибли три человека, передает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля не учел безопасную дистанцию. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Муравленко. Обстоятельства ДТП выясняются.

«В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим с учетом дорожных и метеорологических условий, пешеходам – размещать на верхней одежде световозвращающие элементы в темное время суток», – подчеркнули в Госавтоинспекции ЯНАО.