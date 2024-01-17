Власти Сургута рекомендовали организатору концерта Кишлака отменить мероприятие

В Сургуте общественники выступили против проведения концерта рэпера Кишлака. Администрация в ответ на возмущения активистов попросила специалистов одного из местных вузов провести лингвистическое исследование текстов песен. Эксперты пришли к выводу, что у слушателей данного музыканта могут сформироваться мотивы к деструктивному поведению: употреблению спиртного, наркотиков, обесцениванию своей жизни и жизни окружающих.

«На основании этого администрация города письменно обратилась к организатору мероприятия с рекомендацией воздержаться от проведения концертов группы «Кишлак» в Сургуте», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу будет принято организаторами мероприятия.