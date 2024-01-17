В восемнадцатый раз прошел в Сургуте детский фестиваль «Рождество Христово»

14 января в Театре Сургутского Государственного университета состоялся Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество Христово».

В восемнадцатый раз фестиваль собрал талантливых детей на одной сцене. В мероприятии приняли участие более 200 учеников из православной гимназии и воскресных школ Сургута. Событие посетили свыше 500 человек.

На мероприятии присутствовали заместитель главы Сургута Анна Томазова, директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов и Благочинный Сургутского городского Благочиния, протоиерей Антоний Исаков.

«Слава Богу, что есть симфония, соработничество в таком важном направлении, как культура, и взаимодействие между церковью и городской Администрацией. Все мы делаем одно удивительное дело», – отметил в своей приветственной речи Отец Антоний.

В ходе праздничной программы были представлены выступления, включающие элементы театрализации, а также хореографические и вокальные номера. Все участники фестиваля отмечены памятными дипломами.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо родителям за то, каких замечательных детей мы вместе воспитываем. Каждый год мы не перестаём восхищаться творческому подходу наставников и педагогов к тому, чтобы в этот праздник поделиться особой красотой, теплотой и душевностью», – подчеркнула Анна Николаевна.

Отметим, что организаторами фестиваля выступают Сургутское Благочиние Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви и Городской культурный центр при поддержке департамента культуры и молодёжной политики администрации города Сургута.

Также сургутяне могут принять участие в большом семейном проекте «Всей семьей». Раз в неделю до конца марта участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники, которые нужно выполнять всей семьей. Например, на этой неделе участникам необходимо покататься всей семьей на горках. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети с хештегом #всейсемьей.

Подробнее узнать о проекте «Всей семьей» можно на официальном сайте: всейсемьей.рф