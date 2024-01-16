Стали известны адреса сургутских купелей для омовения на Крещение Господне

В Сургуте к Крещению Господне организуют купели на территории пяти православных храмов – на улицах Заводской, Мелик-Карамова, Университетской, Нефтеюганском шоссе и Кедровом проезде. С 10 часов утра все желающие могут прийти для омовения или набрать святой воды.

«Территория будет открыта для купания до 11 часов вечера. В это время начинают сливать воду из купелей. Раздача святой воды будет происходить из специального приспособления, поэтому каждый может набрать ее для своих нужд», – подчеркнул Благочинный Сургута отец Антоний Исаков.

В администрации города сообщили, что на территории храмов будет организовано дежурство сотрудников полиции. Купание не рекомендуется для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан священнослужители предлагают омываться в домашних условиях. Также сургутянам не рекомендуют использовать непредназначенные для купания проруби, так как это небезопасно для жизни и здоровья.

Отмечается, что в этом году организовывать купели на водоёме не будут. Это решение принято в целях обеспечения безопасности граждан по причине наличия на водоеме наледи и недостаточной толщины льда.

Ранее врач сургутского кардиодиспансера рассказала, почему горожанам с болезнями сердца стоит воздержаться от купаний в купелях.