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На территории пяти храмов Сургута организуют купели к Крещению Господне

Стали известны адреса сургутских купелей для омовения на Крещение Господне

На территории пяти храмов Сургута организуют купели к Крещению Господне
Фото: siapress.ru

В Сургуте к Крещению Господне организуют купели на территории пяти православных храмов – на улицах Заводской, Мелик-Карамова, Университетской, Нефтеюганском шоссе и Кедровом проезде. С 10 часов утра все желающие могут прийти для омовения или набрать святой воды.

«Территория будет открыта для купания до 11 часов вечера. В это время начинают сливать воду из купелей. Раздача святой воды будет происходить из специального приспособления, поэтому каждый может набрать ее для своих нужд», – подчеркнул Благочинный Сургута отец Антоний Исаков.

В администрации города сообщили, что на территории храмов будет организовано дежурство сотрудников полиции. Купание не рекомендуется для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан священнослужители предлагают омываться в домашних условиях. Также сургутянам не рекомендуют использовать непредназначенные для купания проруби, так как это небезопасно для жизни и здоровья.

Отмечается, что в этом году организовывать купели на водоёме не будут. Это решение принято в целях обеспечения безопасности граждан по причине наличия на водоеме наледи и недостаточной толщины льда.

Ранее врач сургутского кардиодиспансера рассказала, почему горожанам с болезнями сердца стоит воздержаться от купаний в купелях.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 75, комментариев: 0
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            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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            [1]=>
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        }
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      }
    }
  }
}
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