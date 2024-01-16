В 2023 году в Сургуте выявлено 910 фактов нарушения тишины после 22:00

Жители Сургута стали реже нарушать тишину. Так, в 2023 году зафиксировано 910 таких фактов, что на 30% меньше, чем в 2022 году. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале управления общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».

Напоминаем, что не допускается нарушение тишины и покоя граждан в период с 22:00. до 08:00 часов при этом шумные ремонтные работы в многоквартирных жилых домах запрещены с 13:00 до 15:00 часов, с 21:00 часов до 08:00 часов, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Обратиться с заявлением о нарушении можно в устной форме по телефону 102 (всегда на связи) или направить письменное заявление в форме электронного документа на сайте УМВД ХМАО – Югры в разделе «Прием обращений» по адресу: https://86.мвд.рф/, а также направить заявление на бумажном носителе по почте или отнести в УМВД России по городу Сургуту. В обращении необходимо изложить обстоятельства дела: где совершено нарушение, когда, в какое время, место-источник и характер шума.