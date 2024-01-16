Врачи Центра охраны материнства и детства удалили юной сургутянке огромную кисту

Доктора Центра охраны материнства и детства удалили через маленький разрез кисту несовершеннолетней пациентке. Новообразование вмещало в себя почти четыре литра жидкости. Срочное гистологическое исследование опухоли подтвердило ее доброкачественный характер, это муцинозная киста.

«Данный тип кисты отличается от других крайне быстрым ростом, что зачастую приводит к ее поистине гигантским размерам. В отличие от функциональных кист, которые становятся больше в объеме благодаря растяжению стенок капсулы, муцинозная киста увеличивается за счет разрастания собственной ткани и также может распространяться на соседние ткани и органы», – рассказали в пресс-службе Центра охраны материнства и детства.

Врачи подчеркивают, что данный вид новообразований требует особенно внимательного к себе отношения по причине того, что рост муцинозной кисты может нарушать работу органов, расположенных рядом. Это, в свою очередь, провоцирует ряд симптомов, среди которых тошнота, проблемы со стулом, боли в животе и сильная слабость. Еще крайне важно своевременно выявлять и удалять муцинозную кисту потому, что она может перерасти в злокачественное новообразование. Основным методом хирургического лечения опухолей яичников у детей в нашем Центре являются органосохраняющие операции.

Стоит также отметить, что бессимптомное течение опухолевого процесса у детей встречается намного чаще, чем у взрослых, и часто новообразования выявляются случайно в ходе профилактического осмотра или при диагностике другого заболевания.