В Сургуте продолжают реализацию развития территорий в рамках КРТ

В рамках первого в Югре проекта комплексного развития территории, который реализуется в Сургуте, получено разрешение на строительство первого дома.

Концепцию КРТ в 2022 году начали реализовывать в частях первого и второго микрорайонов Сургута. Комплексное развитие территории предусматривает создание удобной и привлекательной городской среды для жителей. Наряду со строительством жилья по современным стандартам застройщик обеспечивает благоустройство территории.

Аукцион на право освоения площадки в 2,9 га в границах улиц Артема, Марии Поливановой, Кедрового переулка и Набережного проспекта в октябре 2022 года выиграла компания «Брусника». За полтора года была проведена расчистка территории, и в рамках социальных обязательств застройщиком расселено девять аварийных домов, где проживало 49 семей.

Проект предполагает возведение трёх домов высотой 7-9 этажей и одного здания с акцентной 17-этажной башней. 500 кв. м жилья застройщик передаст городу для реализации федеральных и региональных программ. Вдоль Набережного проспекта появится променад, а между домами — общественные спортивные площадки, пешеходные и велодорожки, зоны отдыха для жителей Сургута.

Архитектура и инженерия квартала учитывает особенности северного климата, сообщили в компании «Брусника»: дворы закрыты от ветра, летние помещения ориентированы на южную сторону, межквартальные проезды обеспечивают сквозной проход и проезд между домами. В подземном паркинге будет поддерживаться постоянная плюсовая температура, его надёжно гидроизолируют. В общественных пространствах вокруг квартала и дворах планируется высадить десятки видов растений, в том числе взрослые деревья, кустарники и цветы, подобранные по календарю цветения и адаптированные к климату Сургута.

Срок реализации первого проекта – пять лет. В КРТ планируется вовлечь около 120 га земельных участков. Это даст возможность построить более 1 млн кв. м жилья.