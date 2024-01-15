Сургутяне могут попробовать себя в роли экскурсоводов на Всемирном фестивале молодежи

С 1 по 7 марта 2024 года автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие» проводятся мероприятия по отбору и подготовке 400 экскурсоводов со всей России.

К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане Российской Федерации как из числа профессиональных экскурсоводов, так и обучающихся учреждений среднего профессионального и высшего образования в возрасте от 18 лет.

В рамках подготовки экскурсоводов для работы на Фестивале запланировано проведение пяти этапов отбора в экскурсионную команду:

- до 15 января проводится подача заявок на сайте вфм-проводникисмыслов.рф;

- с 16 по 31 января пройдет обучение 1 000 претендентов, которые в дистанционном формате пройдут бесплатную практикоориентированную образовательную программу «Школа экскурсовода» с выдачей сертификата о прохождении программы обучения;

- с 31 января по 2 февраля состоится конкурсный отбор;

- с 15 по 22 февраля 300 экскурсоводов пройдут очное обучение на федеральной территории «Сириус» и с 29 февраля по 7 марта пройдет экскурсия для участников Всемирного фестиваля молодежи.

Подробности по ссылке: fest2024.com/.