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В Сургуте впервые выполнили две уретропластики с помощью ткани щеки

Врачи СОКБ выполнили уретропластику по новой методике двум югорчанам

В Сургуте впервые выполнили две уретропластики с помощью ткани щеки
Фото: СОКБ

Врачи Сургутской окружной клинической больницы выполнили две пластические операции по поводу протяженных сужений мочеточника по новой методике. Специалисты использовали слизистую щеки.

Традиционно при такой патологии выполняли кишечную пластику, которая имеет ряд недостатков и послеоперационных осложнений. Пациенты длительное время были вынуждены ходить с дренажной трубкой (цистостомой). А новая методика заместительной пластики слизистой щеки позволяет сохранить уретру как орган, вернуть пациентам радость самостоятельного нормального мочеиспускания.

«Органосохраняющая реконструктивная уретропластика прошла в два этапа – забор ткани слизистой щеки из ротовой полости и трансплантация ее в место сужения мочеиспускательного канала. Врачи удалили дефектную стриктуру уретры и заместили ее трансплантатом слизистой щеки. Протяженность стриктуры мочеточника у одного из мужчин была 7 см, у второго – 6 см. Обе операции прошли успешно, проходимость мочеточника восстановлена. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Отдаленные результаты хорошие», – сообщили в пресс-службе СОКБ.

Раньше югорчан с такой патологией направляли в федеральные медицинские центры, сегодня лечение можно получить в Сургутской окружной клинической больнице.


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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      }
    }
  }
}
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