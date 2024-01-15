Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута напоминает об основных правилах безопасного поведения на льду

Подледный лов рыбы – хороший вид активного отдыха в зимнее время, но не стоит забывать сколько опасностей таит под собой лед.
Во избежание несчастных случаев управление по делам ГО и ЧС напоминает об основных правилах безопасного поведения:
- отправляясь на рыбалку, возьмите с собой палку или пешню.
Передвигаясь
по льду и постукивая ею перед собой можно заранее обнаружить слабый лед;
- полынью или тонкий лед не всегда можно увидеть, особенно под снегом.
Не проверяйте прочность льда ударом ноги;
- возьмите с собой длинную прочную веревку (10-15 метров). В экстренной ситуации она может оказать помощь;
- не забывайте, что самыми опасными участками льда
являются места
с торчащей растительностью, у опор, деревьев и береговой зоны. Также представляет опасность темный и рыхлый лед. Он более подвержен разрушению;
- помните, что передвигаться по льду необходимо в
светлое время суток
и возвращаться обратно тем же маршрутом, которым вы пришли к месту рыбалки;
- нельзя бурить много лунок на ограниченном пространстве. Это может ослабить лед;
- возьмите с собой мобильный телефон. Оказавшись в опасной ситуации, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.
Если вы провалились в воду:
- не поддавайтесь панике;
- не надо наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, т.к. под тяжестью тела он будет ломаться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на прочную поверхность;
- без резких движений отползайте как можно дальше от
опасного места
в том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь.
Помните, что соблюдение мер предосторожности на льду это является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоемах.