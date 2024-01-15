Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута напоминает об основных правилах безопасного поведения на льду

Подледный лов рыбы – хороший вид активного отдыха в зимнее время, но не стоит забывать сколько опасностей таит под собой лед.

Во избежание несчастных случаев управление по делам ГО и ЧС напоминает об основных правилах безопасного поведения:

- отправляясь на рыбалку, возьмите с собой палку или пешню. Передвигаясь

по льду и постукивая ею перед собой можно заранее обнаружить слабый лед;

- полынью или тонкий лед не всегда можно увидеть, особенно под снегом.

Не проверяйте прочность льда ударом ноги;

- возьмите с собой длинную прочную веревку (10-15 метров). В экстренной ситуации она может оказать помощь;

- не забывайте, что самыми опасными участками льда являются места

с торчащей растительностью, у опор, деревьев и береговой зоны. Также представляет опасность темный и рыхлый лед. Он более подвержен разрушению;

- помните, что передвигаться по льду необходимо в светлое время суток

и возвращаться обратно тем же маршрутом, которым вы пришли к месту рыбалки;

- нельзя бурить много лунок на ограниченном пространстве. Это может ослабить лед;

- возьмите с собой мобильный телефон. Оказавшись в опасной ситуации, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.

Если вы провалились в воду:

- не поддавайтесь панике;

- не надо наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, т.к. под тяжестью тела он будет ломаться;

- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;

- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на прочную поверхность;

- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места

в том направлении, откуда пришли;

- зовите на помощь.

Помните, что соблюдение мер предосторожности на льду это является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоемах.