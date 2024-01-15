Вторая Московская неделя моды пройдет в марте на ВДНХ

Дизайнеры из Сургута могут принять участие во второй Московской неделе моды, которая пройдет с 1 по 8 марта 2024 года. На нее съедутся более 100 российских и зарубежных дизайнеров. Основными площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств Международной выставки-форума «Россия».

«Планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, приглашения получат бренды из Китая, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На ВДНХ проведут открытые показы для жителей и гостей города. Центральный выставочный зал «Манеж», в свою очередь, станет площадкой для деловых переговоров и заключения сделок. Здесь организуют закрытые показы для профессионалов индустрии, B2B-шоурум для байеров и маркет, где все желающие смогут приобрести одежду и аксессуары отечественных производителей.

Кроме того, в рамках Московской недели моды состоится фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Программа завершится гала-показом.