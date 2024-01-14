В Центре охраны материнства и детства Сургута провели операцию для роженицы с жизнеугрожающей патологией

Врачи перинатального центра Сургута сохранили жизнь роженице и ее малышу. В медорганизациию поступила 40-летняя пациентка, которой требовалось кесарево сечение. Это третья подобная операция в жизни женщины. В ходе обследований доктора выявили, что беременность осложнилась врастанием плаценты в рубец на матке.

«Грозная жизнеугрожающая патология прикрепления и расположения плаценты относится к большим акушерским синдромам и является одной из главных причин материнской смертности от массивных акушерских кровотечений по данным Министерства здравоохранения РФ в России и за рубежом. На 36 неделе гестации было принято решение родоразрешать пациентку», – подчеркнули в пресс-службе Центра охраны материнства и детства.

Мультидисциплинарная бригада специалистов провела кесарево сечение с эмболизацией маточных артерий с применением рентгенэдоваскулярных технологий. Также использовали аппаратную реинфузию аутоэритроцитов. В результате операции на свет появился здоровый мальчик 8-9 баллов по Апгар (вес: 2450 гр, рост: 47 см).

«Отмечу, что благодаря профессионализму врачей и ювелирной хирургической работе в такой сложной ситуации удалось сохранить репродуктивную функцию женщины. Малыш и мама уже лежат вместе, при этом ребенок находится на естественном вскармливании. Операция не повлияла на лактацию», – рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.