Авария на трассе под Сургутом унесла жизнь пассажирки иномарки

На трассе «Сургут - Нижневартовск» в ходе столкновения двух иномарок скончалась женщина. Инцидент произошел сегодня, 14 января, в 6:30.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Chaser 1996 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Terrano.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля Nissan 1974 года рождения скончалась на месте, водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в полиции Югры.