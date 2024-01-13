Морозы отступят от Сургута уже со вторника

Постепенное потепление ожидается в Сургуте на следующей неделе: морозы продержатся до вторника, свидетельствует «Яндекс.Погода».

Так, в течение ближайших дней погода будет стабильна — снег при минус 22-23 градуса днем; ночью — традиционные похолодания до 30 градусов ниже нуля. Все изменится уже в понедельник ночью: столбики термометров останутся на отметке минус 23 с тем, чтобы днем во вторник подняться до минус 16, а ближе к концу рабочей недели — и до минус 12.

Всю неделю будет идти снег, верный спутник потепления — и злейший враг городских коммунальщиков, которые, по словам главы города Андрея Филатова, плохо справляются с уборкой осадков. Теперь за ними будет следить не только администрация: как ранее сообщал siapress.ru, на сайте мэрии доступен сервис онлайн-отслеживания всей техники, работающей на улицах Сургута.