Сургутский Дворец торжеств начал готовиться к массовой свадьбе

Подготовка к Дню семьи, любви и верности в Сургуте уже началась: напомним, он отмечается 8 июля, а днем ранее, 7 июля, городской Дворец торжеств проведет массовую свадьбу.

Как отмечают в учреждении, это будет мероприятие для молодоженов, которые узаконили или узаконят свои отношения с 1 января по 6 июля этого года. Заявку на участие, впрочем, пора уже подавать: они будут приниматься до 15 мая.

Будущих участников свадьбы просят прийти во Дворец торжеств (бульвар Свободы, 5, кабинет 22), а все подробности можно узнать по телефону 8 (3462) 950-953.