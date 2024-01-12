Рейсы из Челябинска в Сургут вернутся с 14 января

С воскресенья, 14 января, Utair возобновит полеты между Сургутом и Челябинском по средам и воскресеньям. Билеты можно приобрести от 5 540 рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Продолжаем развивать авиасообщение Югры с регионами и возобновляем полеты из Сургута в Челябинск. Сейчас нашим пассажирам из Ханты-Мансийского автономного округа доступно свыше 50 направлений Utair по России и миру», − рассказал президент «Utair − пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Вылет из Сургута − в 12:20, из Челябинска − в 16:40. Время в пути − три часа.

Напоминаем, что из Сургута можно полететь в Барнаул, Белоярский, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Курган, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень, Уфу и Челябинск. Также действуют рейсы за рубеж: в Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ташкент, Худжанд.