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Три грузовика столкнулись в Сургутском районе: один участник ДТП получил травмы

Под Сургутом произошло ДТП с тремя большегрузами

Три грузовика столкнулись в Сургутском районе: один участник ДТП получил травмы
Фото: t.me/ugibdd86

В минувшие сутки на 55 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе столкнулись три большегруза. Один человек пострадал.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Freightliner», по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося «Man» и допустил с ним столкновение, который в свою очередь совершил столкновение со встречным автотранспортом «Freightliner», под управлением 41-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель второго «Freightliner» получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб, восемь – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано девять водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 57 водителей и 27 – за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 127, комментариев: 0
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    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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          [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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