Под Сургутом произошло ДТП с тремя большегрузами

В минувшие сутки на 55 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе столкнулись три большегруза. Один человек пострадал.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Freightliner», по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося «Man» и допустил с ним столкновение, который в свою очередь совершил столкновение со встречным автотранспортом «Freightliner», под управлением 41-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель второго «Freightliner» получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб, восемь – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано девять водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 57 водителей и 27 – за нарушение правил перевозки детей.