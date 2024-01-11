Врачи СОКБ прооперировали девушку с острым гинекологическим воспалением

Сургутские врачи несколько дней боролись за жизнь и здоровье 24-летней югорчанки. Сначала девушка поступила в кабинет неотложной помощи с жалобами на слабость, боль в левой подвздошной области, повышение температуры тела до 39 градусов, отсутствие аппетита, сухость во рту, задержку стула до 10 суток. Кроме того, у пациентки диагностирован дефицит массы тела. Эти симптомы возникли еще в начале декабря, но за помощью жительница региона обратилась только спустя 20 дней.

После дообследования в Когалыме выставлен диагноз острый сальпингоофорит с формированием тубоовариального образования слева. Это тяжелое гинекологическое воспаление, при котором у женщины возникает расплавление яичника и маточной трубы с формированием одной полости, заполненной гнойным содержимым, перитонит, развивается выраженный спаечный процесс в брюшной полости.

«Хирурги городской больницы Когалыма экстренно выполнили лапароскопическую аднэксэктомия слева – удалили маточную трубу и яичник. Провели ревизию, санацию и дренирование брюшной полости, назначили медикаментозную терапию. В связи с отрицательной динамикой в лечении, пациентку перевели в Сургут. Специалисты Сургутской окружной клинической больницы провели дообследование. Сменили антибактериальную, противовосполительную терапию, выполнили бактериологический мониторинг. Но консервативное лечение оказалось безуспешным. Было принято решение о повторном экстренном оперативном вмешательстве», – сообщили в пресс-службе СОКБ.

В первый день нового года девушке выполнили ревизию и санацию брюшной полости. В ходе операции был выявлен третичный перитонит и динамическая кишечная непроходимость. Врачи провели разделение спаек, удалили правую маточную трубу. Пациентке еще дважды, с разницей в один день, выполнили программированные санационные операции.

Благодаря этим лечебным мероприятиям достигнута положительная динамика. 6 января пациентка переведена из отделения реанимации в гинекологическое отделение, где продолжает лечение. Несмотря на сложность клинического случая, врачам удалось сохранить репродуктивный потенциал женщины – в дальнейшем она сможет иметь детей, но только с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.