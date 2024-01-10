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В аэропорту Сургута проходит проверка из-за рейса Utair в Санкт-Петербург

Прокуратура проводит проверку в аэропорту Сургута из-за рейса Utair в Санкт-Петербург

В аэропорту Сургута проходит проверка из-за рейса Utair в Санкт-Петербург
Фото: siapress

Транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Сургута. Поводом послужила замена авиакомпанией Utair воздушного судна, следующего в Санкт-Петербург, на борт меньшей вместимостью. Из-за этого 24 пассажира не смогли улететь, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках работы мобильной приемной принято 4 обращения на действия авиакомпании», - сказано в сообщении.

Уточняется, что 23 пассажиров переоформили на рейс до Санкт-Петербурга на 11 января. Еще один пассажир отправился в культурную столицу сегодня, 10 января, через Москву.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 101, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
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        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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