Прокуратура проводит проверку в аэропорту Сургута из-за рейса Utair в Санкт-Петербург

Транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Сургута. Поводом послужила замена авиакомпанией Utair воздушного судна, следующего в Санкт-Петербург, на борт меньшей вместимостью. Из-за этого 24 пассажира не смогли улететь, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках работы мобильной приемной принято 4 обращения на действия авиакомпании», - сказано в сообщении.

Уточняется, что 23 пассажиров переоформили на рейс до Санкт-Петербурга на 11 января. Еще один пассажир отправился в культурную столицу сегодня, 10 января, через Москву.