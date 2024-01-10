В новогодние каникулы врачи сургутского кардиоцентра провели операцию на открытом сердце

За минувшие новогодние праздники и Рождество в кардиодиспансер в Сургуте поступили 54 пациента с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда. В одном случае потребовалась срочная операция на открытом сердце.

«Житель Нефтеюганска поступил в учреждение 4 января. Чтобы спасти пациента, кардиохирургическая бригада под руководством Александра Николаевича Шиленко выполнила экстренное аортокоронарное шунтирование. Операция прошла успешно и сегодня жизнь пациента вне опасности. 52-летний мужчина уже переведен в обычную палату и продолжает лечение», – прокомментировала заведующая приемным отделением Окружного кардиодиспансера Надина Османова.

В новогодние праздники нередко обостряются и другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, например, гипертония. В минувшие каникулы 35 пациентам с жалобами на высокое артериальное давление, кардиологи приемного отделения оказали помощь в палате интенсивного наблюдения. Чтобы не допускать проблем со здоровьем во время длительных выходных, врачи рекомендуют соблюдать умеренность: не злоупотреблять алкоголем, следить за питанием, не нарушать режим сна и отдыха.

Отмечается, что в окружном кардиодиспансере в 2023 году выполнили более 4200 операций пациентам с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 1500 из них – экстренные.