1221 взрослый и 292 ребенка получили травмы в длинные выходные

С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 в травматологию Сургута обратились 292 ребенка и 1221 взрослый. По словам заместителя главного врача по медицинской части Андрея Миронова, количество посещений в травмпунктах было на уровне среднесуточных показателей.

«Стационарное звено тоже отработало в штатном режиме. Хотя оперировали довольно много. Особенно травматологи. Из госпитализированных за этот период 99 человек (в том числе 19 детей), 60 пациентам выполнены хирургические вмешательства. У подавляющего большинства переломы конечностей», – сообщил заместитель главврача.

Отмечается, что в праздничные выходные не обошлось без серьезных травм. У шестерых несовершеннолетних диагностирована черепно-мозговая травма – это последствия падения с высоты собственного роста, качелей, двухъярусных кроватей. Кроме того, один ребенок пострадал в ходе ДТП.

Среди взрослых среди взрослых выделили женщину, выпавшую из окна. Она, как и пострадавший в аварии малыш, находится в реанимации. В первый день нового года к травматологам доставили мужчину с проникающим ножевым ранением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.