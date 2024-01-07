С начала 2024 года в Сургуте 106 малышей появились на свет

В Сургуте в рождественскую ночь родилось семь детей: три девочки и четыре мальчика. Как сообщают представители Центра охраны материнства и детства, первым появившимся на свет малышом стал мальчик.

«Он родился в 01:05 и стал вторым ребенком в семье Медведевых из Сургута. Вес крохи при рождении – 3400, рост 52 см. Как признается мама «рождественского подарка» Екатерина Сергеевна, имя младшему сыну пока не придумали. Дома его ждет старший брат Арсений», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

С начала 2024 года в Центре охраны материнства и детства на свет появились уже 106 младенцев: 57 мальчиков, 49 девочек.