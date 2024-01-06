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Возвращавшиеся из Сургута медики оказали помощь пострадавшим в аварии

Медики Нижневартовска спасли мужчину, пострадавшего в ДТП на трассе под Сургутом

Возвращавшиеся из Сургута медики оказали помощь пострадавшим в аварии
Фото: pixabay

Югорчанина, попавшего в тяжелое ДТП, спас случай. Бригада реанимационно-консультативного центра детской больницы Нижневартовска возвращались из Сургута после транспортировки пациента и стала свидетелем аварии. Медики не смогли проехать мимо.

«Сразу было принято решение остановиться для оценки степени тяжести пострадавших и оказания экстренной медицинской помощи при необходимости. В течении короткого времени мы провели сортировку пациентов. Двое человек были оценены как пострадавшие средней степени тяжести, им мы провели первичную хирургическую обработку ран. Один пациент оказался в крайне тяжелом состоянии», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Чернышков.

Тяжело пострадавшему пациенту провели оценку целостности скелета на переломы и на жестком щите с фиксацией шейного отдела эвакуировали в реанимобиль. Врачи сразу начали интенсивную терапию до приезда реанимационной бригады Сургута. По приезду коллег пациента передали в тяжелом состоянии со стабильной гемодинамикой для транспортировки в профильный стационар.

«Хочется отметить быстрые и слаженные действия моей бригады, а также врача ординатора второго года обучения Дарью Антуфьеву, которая проявляет большую заинтересованность к будущей специальности и собранность в условиях экстренной ситуации. За время работы врачом анестезиологом-реаниматологом мне неоднократно приходилось оказывать неотложную помощь людям в разных условиях. Мы с коллегами готовы включиться в работу в любое время, в том числе, в отпуске или на отдыхе, это наш профессиональный долг», — добавил Андрей Чернышков.


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06 января в 15:25, просмотров: 920, комментариев: 0
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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            [1]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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