Медики Нижневартовска спасли мужчину, пострадавшего в ДТП на трассе под Сургутом

Югорчанина, попавшего в тяжелое ДТП, спас случай. Бригада реанимационно-консультативного центра детской больницы Нижневартовска возвращались из Сургута после транспортировки пациента и стала свидетелем аварии. Медики не смогли проехать мимо.

«Сразу было принято решение остановиться для оценки степени тяжести пострадавших и оказания экстренной медицинской помощи при необходимости. В течении короткого времени мы провели сортировку пациентов. Двое человек были оценены как пострадавшие средней степени тяжести, им мы провели первичную хирургическую обработку ран. Один пациент оказался в крайне тяжелом состоянии», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Чернышков.

Тяжело пострадавшему пациенту провели оценку целостности скелета на переломы и на жестком щите с фиксацией шейного отдела эвакуировали в реанимобиль. Врачи сразу начали интенсивную терапию до приезда реанимационной бригады Сургута. По приезду коллег пациента передали в тяжелом состоянии со стабильной гемодинамикой для транспортировки в профильный стационар.

«Хочется отметить быстрые и слаженные действия моей бригады, а также врача ординатора второго года обучения Дарью Антуфьеву, которая проявляет большую заинтересованность к будущей специальности и собранность в условиях экстренной ситуации. За время работы врачом анестезиологом-реаниматологом мне неоднократно приходилось оказывать неотложную помощь людям в разных условиях. Мы с коллегами готовы включиться в работу в любое время, в том числе, в отпуске или на отдыхе, это наш профессиональный долг», — добавил Андрей Чернышков.