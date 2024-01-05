Проект «Развод отменяется!» запустили в Сургуте и районе

«Развод отменяется!» — проект с таким бодрым названием запустили в Сургуте и Сургутском районе: в его рамках семейным парам будут помогать сохранить отношения. В том числе обещают участие профессиональных психологов, которые будут помогать искать компромиссы.

Впрочем, основная нагрузка ляжет все-таки на участников проекта, которые должны проявлять инициативу — тогда брак продержится не менее трех лет.

Заявки от всех заинтересовавшихся ждут в Центре медиации Сургута и Сургутского района — по электронной почте mediation_surgut@mail.ru, на странице Центра ВКонтакте или по телефону +7 (922) 658-09-68. Организаторы подчеркивают, что участие в проекте бесплатное — он реализуется за счет гранта губернатора Югры.