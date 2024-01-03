Сургутские семьи приглашают к участию в федеральном проекте

В России продолжается большой семейный проект «Всей семьёй», инициатором которого выступила общественная организация «Я помогаю детям». Проект приурочен к объявленному Президентом РФ Году Семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян.

С 15 декабря любая семья города Сургута и страны в целом может присоединиться к участию в конкурсе.

С декабря по март семьи-участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Например, приготовление ужина, поход в музей и другое.

Так, в качестве первого задания организаторы просят семьи нарядить новогоднюю ёлку. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети ВКонтакте или Одноклассники с хештегом #всейсемьей.

Ежемесячно организаторы будут подводить промежуточные результаты и награждать победителей. В конце марта на финальной церемонии призы вручат самым активным семьям России. Организаторы разыграют 100 семейных туров по живописным уголкам нашей страны и другие подарки.

Подробную информацию о проекте «Всей семьёй» можно найти на официальном сайте проекта: https://всейсемьей.рф

Присоединяйтесь! Давайте покажем, что в Сургуте самые активные и дружные семьи.