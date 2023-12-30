Глава сургутского ДАиГ Александр Коновалов ушел в отставку

Очередной главный архитектор Сургута сложил с себя полномочия: накануне был последний рабочий день для Александра Коновалова. Как сообщили siapress.ru источники в администрации, предполагается, что он не будет искать новую работу в Сургуте, а вернется в Пермь, откуда и приезжал. Причина увольнения не называется — отмечается только, что это желание самого чиновника.

Александр Коновалов проработал на этой должности полтора года — с мая 2022-го. Несмотря на то, что с его назначением связывались надежды на решение множества проблем в сфере архитектуры и градостроительства, все они не оправдались.