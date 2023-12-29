Власти Сургута подписали концессионное соглашение на обновление освещения на улицах

28 декабря Администрация Сургута подписала концессионное соглашение с ООО «Сургутские городские электрические сети» о передаче объектов уличного освещения Сургута. В соответствии с соглашением СГЭС полностью обновят уличное освещение города.

Это первая концессия в части реконструкции сетей и городского благоустройства. Общий объем инвестиций предварительно оценивается в 650 млн рублей. Соглашение заключено на 20 лет.

«В городе давно назрела необходимость в строительстве новых линий освещения микрорайонов и социальных объектов. Реализация проекта посредством механизма концессии позволит распределить нагрузку на муниципальный бюджет на несколько лет. При этом строительство и реконструкция освещения будут выполнены в течение будущего года. Со СГЭС у нас сложились хорошие партнёрские отношения. Это не первый проект, который для города реализует компания. Будем надеяться, что заключённое соглашение сделает жизнь горожан комфортнее и светлее», - отметил заместитель Главы города Сургута Артем Кириленко.

В течение будущего, 2024 года СГЭС произведут полномасштабную модернизацию системы уличного освещения города. В планах у энергетиков строительство 50 километров новых линий наружного освещения, установка более 2000 новых и реконструкция 5000 светильников, замена оборудования с истекшим сроком службы на новое энергоэффективное.

«Подписание соглашения для нас это прежде всего свидетельство высокого доверия со стороны местных властей. Уже в январе мы приступим к его выполнению, для этого у компании есть все необходимые ресурсы», - рассказал исполнительный директор ООО «СГЭС» Виталий Пак.

Модернизация затронет практически каждый микрорайон Сургута. Светлее станет на улицах Киртбая, Энергетиков, Мелик-Карамова, Магистральной, Сосновой, Привокзальной, Университетской Крылова, Каролинского, проспектах Мира, Пролетарском, Нефтеюганское шоссе, в посёлках Снежный и Юность.