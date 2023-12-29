Сургутянам напомнили о запрете на запуск салютов

Сургутян будут штрафовать за запуск салютов. Размер санкции подразумевает от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Андрей Рачев.

«В целях пожарной безопасности, учитывая рекомендации МЧС России и окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в период с 30 декабря по 8 января на территории Сургута введен особый противопожарный режим, на период действия которого установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В числе запретов: разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и запуск пиротехнических изделий. За нарушение данных требований предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей», – рассказал начальник управления.

Администрацией города в течение праздничных дней будет осуществляться постоянный контроль оперативной обстановки на территории Сургута. В случае возникновения каких-либо происшествий следует незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.