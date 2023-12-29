​Культурный центр «Порт» приглашает горожан на выставку «Азбука Сургута»

Культурный центр «Порт» приглашает посетить коллективный выставочный проект «Азбука Сургута», который пройдёт с 6 января по 25 февраля.

Ежегодная традиция объединять большое количество сургутских художников и творческих активистов города в один проект продолжится в уже январе 2024 года. «Азбука Сургута» – выставка, состоящая из 33 работ, каждая из которых представляет одну из букв русского алфавита. В свою очередь, буква визуализируется через объекты и понятия, свойственные нашему северному городу и демонстрирующие его уникальность и самобытность.

В выставке принимают участие: Любовь Кутузова, Matur, Софья Цуканова, Маша Юшманова, Дарья Черменева, Foks, Ирина Устинова, Mint Artist, Елена Тринеева, Ангелина Рахимова, Pasek, Евгениявсибири, Rino Ink, Надя Макаренко, Евгений Сергеев, Марина Нарейко, Виктория Абдуллина, Марина Шишова, Аня Демичева, Дмитрий Натальский, Юрий Семенков и другие представители творческой городской среды.

6 января в 17:00 состоится открытие проекта, в рамках которого запланирована тематическая программа: экскурсия по выставке с ее авторами, музыкальное выступление молодого перспективного музыкального коллектива «Джекилл и Хайд», творческие мастер-классы по росписи и леттерингу и атмосферная фотозона.

Стоимость билета на открытие: 200 рублей.

Стоимость билета на выставку после ее открытия: 150/100/50 рублей.

Действует Пушкинская карта.