Глава Сургута оценил ход работа по строительству КОС

В Сургуте с привлечением федеральных средств инфраструктурного бюджетного кредита идет кардинальная реконструкция канализационно-очистных сооружений. Ход выполнения работ по итогам 2023 года оценил глава города Андрей Филатов на штабе по вопросам строительства объектов капитального строительства.

«Это объект, который не на виду. Но это сооружения, которые очень важны для города. Они прорывные – много лет к ним шли, смогли привлечь федеральные инвестиции», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.

Технология очистки, применяемая имеющимися в Сургуте КОС, не соответствует природоохранному законодательству. Чтобы привести сточные воды в нормативное состояние, было принято решение о строительстве нового здания ультрафиолетовой очистки с блоком доочистки на базе самопромывных тканевых фильтров с инженерными сетями. Проектная мощность КОС - 150 тыс. куб. м/сутки, максимальный суточный приток сточных вод в Сургуте – 128,9 тыс. куб. м/сутки.

Проект был защищён на федеральном уровне. С учётом корректировки по оснащению более современными фильтрами общая стоимость проекта составила 2 294 млн рублей из средств федерального, муниципального бюджетов и предприятия. На сегодня приняты работы на сумму 691,2 млн. По информации МКУ «ДДТиЖКК», готовность объекта составляет 31%.

«В мае 2023 года мы приступили к работе. Идем с небольшим опережением графика на один месяц. Срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2025 года», – рассказал директор СГМУП «Горводоканал» Павел Павлов.

Подрядчик – компания «Энергострой» - имеет необходимый опыт по строительству очистных сооружений. В этом году наряду с Сургутом выполняла работы в Иркутске, Чите. «Ресурсы все есть, компания стоит твёрдо, поэтому у нас нет проблем ни с материалами, ни с людскими ресурсами на сегодня, - прокомментировал начальник участка ООО «Энергострой» Владимир Кривоносенко, - После нового года увеличим объёмы работ. Металлоконструкции планируем закончим до мая, чтобы дальше приступить к оснащению. Есть предпосылки, чтобы сократить сроки строительства».

Были сложности с поставкой фильтров – они шли из Швейцарии на протяжении 6-8 месяцев, но оборудование уже доставлено и после ввода в эксплуатацию должно обеспечить высокоэффективную очистку.

По итогам реконструкции КОС вода будет соответствовать требованиям рыбхоза, что, по словам руководителя Горводоканала, позволит предприятию уйти от платы за негативное воздействие на окружающую среду за сброс при несоблюдении нормативов по очистке сточных вод.

«Я думаю, это вторичная цель. Первичная – то, что природа будет сохранена», – подчеркнул Андрей Филатов.

«Прежде всего проект экологический, он направлен на оздоровление реки Обь. Это федеральная повестка. И мы, Сургут, уже вносим в неё свой весомый вклад. У нас по плану – 2025 год. Но есть основания полагать, что фактически объект закончим уже в 2024 году», – уточнил заместитель главы Сергей Агафонов.