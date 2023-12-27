Взрослый травмпункт Сургута принял 226 обращений за сутки

Накануне во взрослый травматологический центр Сургута обратились 226 жителей города. Ранее в больницу пришли за помощью 188 пациентов, что посчитали самым большим показателем за всю историю учреждения. Однако предыдущие сутки вновь побили рекорд, сообщили в телеграм-канале «Сургутская травмбольница».

«Оказывается, это была всего лишь разминка. Во взрослом травмпункте подвели итоги очередных суток − 226 обращений! Медперсонал, вы − герои», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что гололед на дорогах Сургута спровоцировал рост обращений в травматологический центр. В понедельник, 25 декабря, в медицинское учреждение пришли к врачам за помощью 258 пациентов, 70 из них − дети. Массовое поступление началось с 16:00, поток не спадал до трех ночи.