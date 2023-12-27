Ежедневно на борьбу со снегом в Сургуте выходит порядка 97 машин

В Сургуте за прошедшие два месяца вывезено 437 тысяч метров кубических снега. В среднем каждый день в городе на очистку выходит порядка 97 машин днем и 91 ночью, всего за сутки 188 единиц.

Ежедневно специалисты МКУ «ДДТиЖКК» осуществляют выездные проверки по всем улицам Сургута, с целью выявления отклонений от нормативного содержания дорог. Для первичной оценки работы подрядчика используется система спутникового мониторинга, которая позволяет отслеживать работу техники в режиме реального времени.

Обязательными критериями оценки качества содержания дорог являются: прометание проезжей части, отсутствие наката, россыпь противогололедных материалов, очистка бордюров, обочин, ограждений, посадочных площадок остановок, а также своевременный вывоз снежных масс.

«Система муниципального контроля создана для того, чтобы поддерживать уровень требований жителей города к нормативному состоянию улиц. Мы будем эту систему удерживать. Я знаю, что иногда очень непросто и вижу сколько техники работает, особенно, когда идет снег, но при этом есть время привести территории в нормативное состояние и город был готов к следующему снегопаду», – добавил глава Сургута Андрей Филатов.